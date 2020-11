Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La décision de Koeman pour l'avenir de cette pépite !

Publié le 28 novembre 2020 à 22h30 par La rédaction mis à jour le 28 novembre 2020 à 22h37

Alors que Carles Aleñá a effectué son premier match plein avec le FC Barcelone en Ligue des champions, le milieu de terrain ne serait pas assuré de poursuivre en Catalogne. Ronald Koeman reste évasif, mais un prêt serait toujours d'actualité.

Fraîchement nommé, Ronald Koeman a décidé de faire le ménage. Lors de son arrivée au FC Barcelone, le technicien a souhaité remodeler son effectif. Si Sergiño Dest est sa seule recrue, Luis Suarez, Arturo Vidal et Nelson Semedo ont dû quitter le club. En revanche, Riqui Puig et Carles Aleñá, placés sur la liste des prêts, n'ont pas trouvé preneur. Alors que le jeune ailier a plutôt réussi à s'imposer, les deux milieux n'ont que quelques brèves minutes à se mettre sous la dent. Carles Aleñá n'est même pas entré en jeu en Liga cette saison, le joueur de 22 ans n'a affronté que le Dynamo Kiev, sept minutes à l'aller et l'ensemble du match au retour. Et Ronald Koeman a salué ses efforts, ce samedi en conférence de presse. « Il s'est beaucoup amélioré, cela lui a coûté un peu de s'adapter au nouveau système. Il change, il doit être un joueur du Barça au milieu de terrain. Je ne peux pas parler maintenant de ce qui va se passer en janvier » .

Le Betis Séville sur Carles Aleñá