Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite envoie un gros message à Koeman pour son avenir

Publié le 25 novembre 2020 à 23h00 par Th.B.

Dans le viseur du Betis Séville notamment pour un nouveau prêt, Carles Aleña n’a d’yeux que pour le FC Barcelone où il aimerait rester toute sa carrière.

Pépite formée au FC Barcelone, Carles Aleña pourrait être prêté lors du prochain mercato hivernal. En effet, l’effectif blaugrana étant conséquent, Ronald Koeman aimerait que le milieu de terrain et Riqui Puig soient aillent chercher du temps de jeu en prêt pour les six derniers mois de compétition cette saison. Estadio Deportivo révélait samedi que le Betis Séville s’intéresseraient aux deux joueurs du FC Barcelone. Carles Aleña a d’ailleurs déjà effectué une expérience en prêt au sein du club andalou. Mais depuis, ses ambitions sont bien définies et ne peuvent être remplies qu’au FC Barcelone.

« Si ça ne tenait qu’à moi, je resterais toute ma vie ici »