Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour ce chouchou de Leonardo ?

Publié le 26 novembre 2020 à 1h15 par T.M.

Très intéressé par Ismaël Bennacer cet été, Leonardo n’a pu avoir gain de cause. Toutefois, l’intérêt pour le joueur du Milan AC serait toujours d’actualité et la route pourrait bien se dégager.

Durant le dernier mercato, Leonardo a chamboulé le milieu de terrain du PSG en recrutant Danilo Pereira et Rafinha. Toutefois, ces deux joueurs n’étaient pas les cibles initiales du directeur sportif parisien. En effet, durant l’été, ce sont plutôt les noms de Sergej Milinkovic-Savic et d’Ismaël Bennacer qui ont été évoqués du côté des champions de France. Deux dossiers toutefois onéreux que Leonardo a dû mettre de côté pour se pencher sur des pistes moins onéreuses. Pour autant, l’intérêt serait toujours d’actualité, notamment pour l’Algérien du Milan AC. Alors que Bennacer dispose d’une clause libératoire de 50M€, le PSG sait donc quoi faire pour se l’offrir et il ne devrait pas être gêné par la concurrence.

