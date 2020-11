Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bernard Tapie raconte le transfert avorté de Maradona à Marseille

Publié le 25 novembre 2020 à 22h30 par B.C.

Interrogé à la suite du décès de Diego Maradona, Bernard Tapie a affiché son regret de ne pas avoir réussi à recruter la légende argentine à l’OM.

Légende du football, Diego Maradona est décédé ce mercredi à l’âge de 60 ans à la suite d’un arrêt cardiaque à son domicile situé dans la banlieue de Buenos Aires. Considéré comme l’un des plus grands de son sport, le champion du monde 1986 a marqué les esprits par ses exploits sur le terrain et ses excès en dehors. Maradona avait notamment porté le maillot de Boca Juniors, du FC Barcelone ou encore du Napoli, mais une arrivée en France a également été envisageable pour l’ancien attaquant. L’OM avait en effet approché Maradona en 1989 pour s’attacher ses services, mais les négociations n’ont pas abouti comme l'expliquait le mythique numéro 10 il y a seulement quelques semaines, dans les colonnes de France Football : « Les dirigeants de Marseille m'ont contacté et m'ont proposé de doubler mon salaire. J'évoluais alors à Naples et le président (Corrado) Ferlaino m'avait dit que, si on décrochait la Coupe d'Europe (la Coupe de l'UEFA remportée face au VfB Stuttgart), il me laisserait partir. Bernard Tapie (alors président de l'OM) et Michel Hidalgo (son manager sportif) sont même venus me voir jusqu'en Italie pour me faire une proposition et pour qu'on en discute tous ensemble. Une fois que je suis retourné à Naples (la réunion a eu lieu à Milan), j'ai dit à Ferlaino : "Merci président pour toutes ces belles années, je m'en vais." À ce moment-là, il a commencé à faire l'idiot, comme s'il ne comprenait pas, et il a fait marche arrière. Fin de l'histoire. » Interrogé par Le Point à l’annonce du décès d’ El Pibe de Oro , Bernard Tapie est revenu sur ce dossier, et ne cache pas ses regrets.

« J'ai toujours regretté que ce transfert n'ait pas eu lieu », explique Tapie