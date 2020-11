Foot - PSG

PSG : Neymar et Di Maria rendent un vibrant hommage à Maradona

Publié le 25 novembre 2020 à 19h45 par B.C.

Les hommages se multiplient après la disparition de Diego Maradona ce mercredi. Sur Instagram, Angel Di Maria et Neymar ont salué la mémoire de la légende argentine.

Considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Diego Maradona est mort ce mercredi à l’âge de 60 ans. L’Argentin, champion du monde avec l’ Albiceleste en 1986, a succombé à un arrêt cardiaque à son domicile situé dans la banlieue de Buenos Aires, où il était en convalescence après avoir été opéré d’un hématome au cerveau au début du mois. Légende du football, Diego Maradona a marqué l’histoire de son sport et les hommages se font nombreux depuis l’annonce de son décès.

« Tu seras toujours dans nos coeurs »