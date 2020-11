Foot - PSG

PSG - Polémique : Thomas Tuchel répond sèchement aux critiques !

Publié le 25 novembre 2020 à 11h45 par A.M.

Encore une fois sous le feu des critiques malgré la victoire du PSG contre le RB Leipzig (1-0), Thomas Tuchel assure sa défense et s'agace des jugements sur son équipe.

Contraint de l'emporter contre le RB Leipzig mardi soir sous peine de compromettre son avenir européen, le PSG s'est bien imposé grâce à un penalty obtenu par Angel Di Maria et transformé par Neymar (1-0). Une victoire toutefois poussive qui a une nouvelle fois mis en lumière les lacunes du club de la capitale dans le jeu, mais qui a eu le mérite de révéler des valeurs d'abnégation. Malgré tout, après la rencontre, Thomas Tuchel en conférence de presse a une nouvelle fois dû répondre aux critiques. Et l'entraîneur du PSG semble clairement lassé de cet exercice.

«Vous devez aussi accepter que c'est comme ça»