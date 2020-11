Foot - PSG

PSG : Neymar, Mappé… Paredes juge la victoire contre Leipzig !

Publié le 25 novembre 2020 à 8h42 par G.d.S.S.

Leandro Paredes semble satisfait de la victoire du PSG contre le RB Leipzig mardi soir en Ligue des Champions, surtout avec Neymar et Kylian Mbappé qui n’étaient pas à 100%.