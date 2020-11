Foot - PSG

PSG - Polémique : Danilo Pereira reçoit un message fort !

Publié le 25 novembre 2020 à 3h45 par La rédaction

Utilisé en défense centrale par Thomas Tuchel, Danilo Pereira reçoit le soutien d'Adrien Silva qui n'hésite pas à encenser son compatriote.

Depuis qu'il a décidé de positionner Danilo Pereira en défense centrale, Thomas Tuchel n'en finit plus de se faire interpeller. Il faut dire que l'international portugais est un milieu de terrain de formation et ses prestations en charnière avec le PSG n'ont guère convaincu. Une situation qui pourrait pousser le technicien allemand à revoir ses plans. Et pour Adrien Silva, coéquipier de Danilo Pereira en sélection, ce serait la meilleure solution..

«Je ne pense pas qu’il soit défenseur»