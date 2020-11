Foot - PSG

PSG - Malaise : Danilo, Marquinhos… Kimpembe sort du silence sur ce choix de Tuchel !

Publié le 22 novembre 2020 à 14h45 par D.M.

Presnel Kimpembe est revenu sur le choix de Thomas Tuchel de placer Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au poste de sentinelle.

La décision de Thomas Tuchel, de placer Danilo Pereira au poste de défenseur central et Marquinhos au milieu de terrain, a suscité énormément de réactions et n’a pas fait que des émules. « On en parle tous les jours… Personne ou presque n'a réellement compris les choix du coach avec ces deux joueurs » avait déclaré le proche d’un joueur du PSG dans les colonnes du Parisien il y a quelques jours. Mais l’entraîneur parisien a assumé son choix et n’a pas hésité à répondre aux critiques. « Tout le monde estime que Marquinhos est meilleur en défense ? Il a joué où l'année dernière ? Et on a fait quoi, finale de Ligue des champions ? Ok. Et quatre titres. Et c'est ma décision, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il joue là. Les critiques, ça n'existe pas. Si quelqu'un veut critiquer, qu'il fasse une licence pour être entraîneur et prouve. Mais les réseaux sociaux, ça n'existe pas » avait déclaré Thomas Tuchel le 28 octobre dernier après la rencontre de Ligue des champions face à l'Istanbul Basaksehir.

« On respecte les choix du coach »