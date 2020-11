Foot - PSG

PSG - Malaise : L'énorme coup de gueule de Kimpembe !

Publié le 21 novembre 2020 à 8h45 par A.M.

Capitaine en l'absence de Marquinhos, Presnel Kimpembe a pris ses responsabilités après la défaite à Monaco vendredi soir (2-3) pointant du doigt la prestation globale du PSG.

A quelques jours d'un rendez-vous décisif en Ligue des Champions contre Leipzig, le PSG se déplaçait à Monaco vendredi soir, un match coincé entre une trêve internationale et donc une rencontre cruciale en C1. Et alors que les Parisiens avaient parfaitement lancé la rencontre en menant 2 à 0 à la mi-temps grâce à un doublé de Kylian Mbappé, les hommes de Thomas Tuchel se sont effondrés après la pause. En effet, grâce à des changements tactiques payants de Niko Kovac, et probablement un relâchement des joueurs du club de la capitale, l'AS Monaco est parvenue à égaliser grâce à Kevin Volland, auteur lui aussi d'un doublé, puis un penalty transformé par Cesc Fabregas qui offre la victoire au club du Rocher (3-2). Après le match, Presnel Kimpembe a ainsi fustigé la prestation parisienne.

«On fait une deuxième mi-temps vraiment catastrophique, inadmissible»