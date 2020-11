Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne se refuse rien pour Mbappé !

Publié le 21 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Cible prioritaire de Zinedine Zidane et de l’ensemble du Real Madrid, Kylian Mbappé devrait percevoir un salaire XXL à la Casa Blanca, prête à tous les sacrifices pour l’attaquant du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne tant le nom de Kylian Mbappé a été lié au Real Madrid ces dernières années. Avant même qu’il ne signe au PSG à l’été 2017. Au vu de sa progression et de ses prestations depuis sa signature à Paris, Mbappé n’a fait que justifier l’intérêt des dirigeants du Real Madrid à son égard. Et l’été prochain, moment où il pourra se retrouver qu’à une seule année de l’expiration de son contrat, son transfert au Real Madrid serait susceptible d’avoir lieu. Et de l’autre côté des Pyrénées, on commencerait déjà à parler salaire.

Le Real Madrid prêt à faire des folies pour le salaire de Mbappé