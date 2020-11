Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette fois-ci, Pierre Ménès prend la défense de Thomas Tuchel !

Publié le 21 novembre 2020 à 17h15 par A.D.

Ce vendredi soir, le PSG s'est incliné face à l'AS Monaco après avoir mené 2-0 au stade Louis II. Selon Pierre Ménès, tout n'est pas de la faute de Thomas Tuchel.

Ce vendredi soir, le PSG a vécu sa troisième défaite en Ligue 1. Opposé à l'AS Monaco au stade Louis II, les hommes de Thomas Tuchel ont étouffé leur adversaire en première mi-temps, avant de subir une nouvelle remontada dans le deuxième acte. Alors qu'il menait 0-2 à la pause, le PSG s'est finalement incliné 3-2. Après la rencontre, Pierre Ménès a fait son analyse sur son blog et a refusé de pointer Thomas Tuchel du doigt. Selon le journaliste de Canal+ , le coach du PSG n'est pas entièrement responsable de la défaite parisienne.

«Je veux bien qu’on dise tout ce qu’on veut concernant Tuchel, mais...»