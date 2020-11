Foot - PSG

PSG - Malaise : La Ligue 1 se mobilise pour Thomas Tuchel !

Publié le 20 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Après Niko Kovac, c'est un entraîneur de Ligue 1 qui a tenu à monter au créneau pour Thomas Tuchel : Christophe Galtier.

Avant d'affronter le PSG en Ligue 1, Niko Kovac a défendu Thomas Tuchel, sous le feu des critiques ces dernières semaines. « Ce que je pense des critiques contre Tuchel ? C'est difficile (...) Je sais que Thomas est un bon gars, un très bon entraîneur. Qu'aurait-il pu faire de plus la saison dernière ? Il a remporté quatre trophées et a mené son équipe jusqu'à la finale de la Ligue des champions. Il n'aurait pu faire plus que s'il avait entraîné le Bayern Munich et en avait gagné cinq », confiait l'entraîneur de l'AS Monaco en conférence de presse. Et Christophe Galtier est sur la même longueur d'onde.

Galtier défend le PSG et Tuchel