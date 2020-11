PSG : Le beau message de Kylian Mbappé après le décès de Maradona !

Foot - PSG

La presse argentine a annoncé ce mercredi le décès de Diego Maradona. Kylian Mbappé a rendu hommage à la légende du football sur ses réseaux sociaux.

Le monde du football est en deuil. La presse argentine, par le biais des journaux Clarin et La Nacion , a annoncé ce mercredi le décès de Diego Armando Maradona. Véritable légende du football, l’Argentin s’est éteint à l’âge de 60 ans suite à un arrêt cardiaque. Il avait été hospitalisé ces dernières semaines pour se faire opérer d'un hématome au cerveau. « El Pibe de Oro » aura marqué plusieurs générations de fans de football, tant pour ses exploits avec le maillot de l’Albiceleste que pour sa carrière sous les couleurs du Napoli.

Sur les réseaux sociaux, nombreuses sont déjà les personnalités du football à avoir rendu hommage à Diego Maradona. Sur son compte Twitter , Kylian Mbappé a lui aussi laissé un joli mot suite à cette triste nouvelle. « Repose en paix légende. Tu restera à jamais dans l'histoire du football. Merci pour tout le plaisir que tu as donné au monde entier », a ainsi posté l'attaquant du PSG.

RIP Legend. You will stay in the history of football forever. Thanks you for all the pleasure you gave to the whole world AÏE AÏE AÏE F*CKING 2020 pic.twitter.com/8xc1CDKDg2