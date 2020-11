Foot - PSG

PSG : Leandro Paredes rend hommage à Diego Maradona

Publié le 25 novembre 2020 à 18h15 par B.C.

La presse argentine vient d’annoncer le décès de Diego Maradona à l’âge de 60 ans. Une nouvelle qui a attristé Leandro Paredes, joueur du PSG.

Le football perd l’une de ses légendes. Considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Diego Maradona serait décédé ce mercredi à l’âge de 60 ans d’un arrêt cardiaque d’après les sérieux médias argentins Clarin et La Nacion . Le mythe de l’ Albiceleste souffrait de plusieurs problèmes de santé sérieux ces dernières semaines et avait dû être opéré du cerveau en urgence. Maradona a marqué l’histoire du football et de l’Argentine en général, de quoi susciter l’émotion de tout un peuple à l’annonce de ce décès.

« Merci pour tout ce que tu as fait aux Argentins »

Formé à Boca Juniors, ancien club d’ El Pibe de Oro, Leandro Paredes a été l’un des premiers à réagir à la disparition de l’ancien attaquant. « Repose en paix Diego. Merci pour tout ce que tu as fait pour tous les Argentins. On t’aime pelusa », a publié le milieu du PSG sur Instagram .