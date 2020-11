Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès monte au créneau pour Neymar et Kylian Mbappé !

Publié le 25 novembre 2020 à 14h45 par La rédaction

Pierre Ménès, connu pour son franc-parler, a tenu à défendre Neymar et Kylian Mbappé malgré les avis critiques de la majorité des observateurs lors de la victoire face du PSG à Leipzig mardi soir (1-0).

Mardi soir, le PSG s'est relancé en Ligue des Champions grâce à son court mais précieux succès sur le RB Leipzig (1-0). Malgré la victoire, la manière interloque de nombreux observateurs, puisque la formation de Thomas Tuchel a eu toutes les peines du monde a produire du jeu contre les Allemands durant cette rencontre. Forcément, Kylian Mbappé et Neymar ont notamment été pointés du doigt étant donné leur statut dans l'équipe du PSG, mais Pierre Ménès a quant à lui été plutôt séduit par le visage affiché par les deux attaquants.

Indulgent avec Mbappé et Neymar