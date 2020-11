Foot - ASSE

ASSE - Clash : Ruffier, Moulin... Pierre Ménès fait une énorme demande à Claude Puel !

Publié le 24 novembre 2020 à 23h45 par A.M.

De nouveau invité à commenter la situation à l'ASSE, Pierre Ménès aimerait que Claude Puel réintègre Stéphane Ruffier, mais doute que l'entraîneur des Verts revienne sur sa décision.

En arrivant sur le banc de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel a rapidement décidé de miser sur la jeunesse en recrutant notamment Adil Aouchiche ou en utilisant plusieurs jeunes comme Aimen Moueffek, Mahdi Camara ou encore Lucas Douath. A l'inverse, plusieurs cadres ont été écartés à commencer par Stéphane Ruffier, qui ne fait plus partie des trois gardiens de but sur lesquels compte Claude Puel. Mais alors que tout avait bien commencé avec quatre matches sans défaite dont trois victoires pour lancer la saison en Ligue 1. Toutefois, tout s'est écroulé puisqu'en s'inclinant contre Brest (1-4), l'ASSE vient d'enchaîner un septième revers de suite et Jessy Moulin est particulièrement pointé du doigt. A tel point que Pierre Ménès affiche sa volonté de voir revenir Stéphane Ruffier dans les buts stéphanois.

«Réintégrer Ruffier ferait déjà prendre des points à Saint-Etienne»