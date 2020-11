Foot - ASSE

ASSE - Clash : Ruffier, Moulin... Pierre Ménès ne lâche pas Claude Puel !

Publié le 23 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que Claude Puel a décidé d'écarter de manière définitive Stéphane Ruffier, Pierre Ménès estime que l'ASSE en paye aujourd'hui le prix fort.

En s'inclinant lourdement sur la pelouse de Brest (1-4), l'AS Saint-Etienne vient d'enchaîner une septième défaite de suite. Avec 19 buts encaissés en 11 journées de Ligue 1, les Verts possèdent d'ailleurs l'une des pires défense du Championnat. Titulaire dans les buts stéphanois, Jessy Moulin est loin d'être irréprochable comme le souligne Pierre Ménès qui regrette une nouvelle fois la mise à l'écart de Stéphane Ruffier.

«Le premier choix de Puel ça a été de mettre Ruffier à la poubelle. On voit aujourd’hui le résultat»