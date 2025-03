«Les larmes coulent», l’OM lui fait vivre une terrible souffrance…

Thomas Bourseau

Le PSG a signé un exploit à Anfield, temple de Liverpool. Mardi soir, les hommes de Luis Enrique ont éliminé au tirs au but (1-0 puis 4-1) l'équipe d'Arne Slot au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. De quoi créer un réel sentiment de tristesse chez Redouane Bougheraba, comédien et supporter de l'OM qui fait un terrible aveu sur les ondes de RMC.

Comédien né à Marseille, Redouane Bougheraba a le cœur qui bat pour l'OM. D'ailleurs, il fut le premier humoriste de l'histoire à s'être produit à l'Orange Vélodrome en juin 2024. Alors forcément, les exploits du PSG en Ligue des champions font mal au coeur au comédien de 46 ans qui ne s'en est pas caché ce mercredi.

«C'est tellement beau, et rare, de les voir perdre que c'est jubilatoire pour un Marseillais»

Sur les ondes de RMC pour la promotion de son film Délocalisés, Redouane Bougheraba a profité de sa présence sur le plateau du Super Moscato Show afin de communiquer ses félicitations au PSG qui s'est qualifié en 1/4 de finale de Ligue des champions sur la pelouse de Liverpool (1-1). « C'est tellement beau, et rare, de les voir perdre que c'est jubilatoire pour un Marseillais. Après, sur les deux matchs (ndlr contre Liverpool), ils n'ont pas démérités. Le match aller, ils ont 27 occasions. (Gianluigi) Donnarumma a le bras en mousse et s'en prend un. Là, il fait un match de folie et arrête tout. Bravo. Il faut féliciter quand c'est bien fait ».

«Bien sûr qu'on souffre. On se cache pour pleurer»

Relancé sur le Super Moscato Show sur une éventuelle souffrance personnelle de sa part un peu comme Eric Di Meco, ancien joueur de l'OM et supporter marseillais, Redouane Bougheraba ne s'est pas voilé la face. « Bien sûr qu'on souffre. On se cache pour pleurer, mais vraiment tu ne le vois pas, les larmes coulent à l'intérieur, ça nous fait mal ».