Foot - Mercato

Mercato : Zlatan Ibrahimovic fait une grosse annonce pour son avenir !

Publié le 25 novembre 2020 à 16h30 par Arthur Montagne

Auteur d'un début de saison absolument incroyable avec l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic voit son contrat prendre fin en juin prochain. Mais du haut de ses 39 ans, le Suédois ne manque pas d'ambition pour son avenir et semble encore loin de la retraite.

Le lion rugit toujours. Du haut de ses 39 ans, Zlatan Ibrahimovic semble toujours aussi fort. Après deux saisons en MLS avec le Los Angeles Galaxy, le Suédois a fait son retour à l'AC Milan en janvier dernier. Après des premiers pas encourageants, l'ancien attaquant du PSG a totalement transformé le club lombard cette saison. Auteur de 10 buts en 6 apparitions en Serie A, Ibrahimovic trône en tête du classement des buteurs du Championnat italien dont les Rossoneri sont leaders devant Sassuolo, l'AS Roma et la Juventus. Le géant suédois redonne ses lettres de noblesse à l'AC Milan qui végète loin du haut de tableau de Serie A depuis de trop nombreuses années. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et même Zlatan Ibrahimovic devra dire stop à un moment ou un autre. Et alors que son contrat prend fin en juin prochain, l'attaquant de 39 ans a fait le point sur son avenir.

Ibrahimovic s'imagine à Hammarby...

Dans les colonnes d' Aftonbladet , Zlatan Ibrahimovic a donc évoqué son futur et révèle qu'il retournera en Suède pour y terminer sa carrière du côté d'Hammarby, club dont il est l'un des actionnaires. « Nous avons discuté avec Hammarby cet été. C'était soit je restais ici à Milan, soit je signais là-bas. Ceux qui ont profané ma statue à Malmö m'ont donné encore plus de raisons de jouer pour Hammarby. Avec Hammarby, ce n'est pas passé loin de se faire l'été dernier, a ajouté Zlatan. Si ça n'avait pas été Milan, ça aurait été Hammarby. La seule chose, c'est que je ne pouvais pas récupérer le numéro 10, car c'est un certain Kennedy qui l'a. C'était mon seul souhait (rires). Est-ce que c'est possible que j'y joue dans le futur ? Oui », assure l'ancien attaquant du PSG dans des propos retranscrits par Daily Mercato . Toujours très ambitieux, Ibrahimovic a ajouté vouloir faire d'Hammarby « la meilleure équipe de Scandinavie ». Rien que ça.

... et ne pense pas à la retraite