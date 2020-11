Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi Manchester City est le mieux placé pour Messi

25 novembre 2020

Aujourd’hui, Manchester City pourrait bien avoir pris l’avantage devant Barcelone pour la signature de Lionel Messi. Explication.

Dans son édition du jour, le très sérieux quotidien britannique The Times affirme que Manchester City a mis en place un plan sur dix ans visant à utiliser la galaxie des propriétaires émiratis du club pour convaincre Lionel Messi de venir : ce plan passe par une signature en MLS, à New York City, après son contrat à City, avant de terminer sa carrière dans un autre club filial, au Japon ou en Australie, puis de devenir ambassadeur des Citizens à sa retraite.

Barcelone n’a rien de tel à offrir…

Avec un tel plan sur la table, Manchester City dispose-t-il des arguments suffisants pour séduire Messi ? En l’état, c’est difficile à dire, mais il est certain que le danger devient très concret pour Barcelone, qui n’a rien de tel à offrir à la star argentine. De plus, avec un tel plan sur dix ans, le propriétaire des Citizens a programmé une rentabilisation maximale de la signature de Messi, qui permet d’envisager un investissement de départ très important sur le salaire de l’Argentin à City, et aussi sa prime à la signature, supérieur à ce que peut avancer le Barça. En l’état, on ne voit pas quel autre argument que celui du cœur pourra opposer le club catalan…