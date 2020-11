Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce candidat à la présidence du Barça ne lâche rien pour Messi !

Publié le 25 novembre 2020 à 11h00 par Th.B.

Bien que son départ pour Manchester City semble se dessiner les jours passant, Lionel Messi serait toujours la priorité de Victor Font pour le projet que le candidat à la présidence du FC Barcelone veut mettre en place.

Depuis la démission de Josep Maria Bartomeu en octobre dernier et de l’ensemble de son comité de direction, les témoignages des candidats à la présidence du FC Barcelone se multiplient. Carles Tusquets assure l’intérim jusqu’aux élections prévues le 24 janvier prochain. Victor Font est l’un des hommes souhaitant prendre les rênes du FC Barcelone. Et ces dernières semaines, le candidat ne cesse de prendre la parole dans la presse pour exposer son projet qui semble tenir en trois points primordiaux : donner les rênes de l’effectif blaugrana à Xavi Hernandez, faire revenir à terme Pep Guardiola au sein de l’organigramme et le plus important, convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat. Annoncé proche de donner son accord à Manchester City, Messi attendrait l’élection du nouveau président au Barça pour prendre sa décision. Si il venait à être élu, Victor Font a déjà le discours en tête pour mener à bien cette tâche.

«Ce dont Messi a besoin pour rester au club, c'est d'un projet compétitif»