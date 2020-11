Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Modric prend position pour l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 25 novembre 2020 à 10h45 par La rédaction

En pleine négociation pour la prolongation de son contrat, Sergio Ramos serait suivi de près par le PSG. Mais ses coéquipiers, Luka Modric en tête, entendent poursuivre avec leur capitaine.

Meilleur défenseur de l'année en 2017 et en 2018, Sergio Ramos fait toujours partie du gratin mondial à son poste. Et pourtant, son avenir est plus qu'incertain. En fin de contrat en juin prochain, l'international espagnol négocierait sa prolongation. Les discussions avec le Real Madrid bloqueraient toutefois sur la durée du nouveau bail. Alors que ce nouveau contrat tarde à se concrétiser, le joueur de 34 ans intéresserait de nombreux clubs. En tête de liste, le PSG étudierait le dossier pour réaliser un énorme coup gratuit sur le mercato.

« J'espère qu'il parviendra à un accord pour le bien de tous »