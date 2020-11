Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric en rajoute une couche pour son avenir !

Publié le 24 novembre 2020 à 21h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Luka Modric pourrait quitter le Real Madrid. Interrogé sur son avenir ce mardi, l'international croate a réaffirmé son intention de rester à la Maison-Blanche.

Alors qu'il a fêté ses 35 ans, Luka Modric pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison. En effet, le milieu de terrain croate est engagé avec le club merengue jusqu'au 30 juin et une prolongation ne serait pas vraiment à l'ordre du jour. Interrogé sur son avenir il y a tout juste un mois, Luka Modric avait fait passer un message clair. « Je me sens bien et je veux continuer à jouer au football pendant encore quelques années. Où ? On verra. Pour être honnête, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je me concentre sur Madrid et sur les choses que nous pouvons accomplir cette saison. C'est mon seul objectif. Ensuite, je vais m'asseoir avec le conseil d'administration et nous trouverons une solution adaptée à chacun. Je suis ici depuis huit saisons, huit superbes saisons, et j'ai bâti une excellente relation avec tout le monde au club. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de problème » , avait-il déclaré à FourFourTwo . Présent en conférence de presse ce mardi, Luka Modric en a rajouté une couche sur son avenir et a expliqué clairement qu'il voulait prolonger avec le Real Madrid.

«Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je veux rester au Real Madrid»