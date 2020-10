Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse mise au point de Modric sur son avenir !

Publié le 25 octobre 2020 à 22h00 par D.M.

Alors que son contrat expire à la fin de la saison, Luka Modric a fait le point sur sa carrière et sur la suite de son aventure au Real Madrid.

Présent depuis 2012 au Real Madrid, Luka Modric est devenu, à la Casa Blanca , l’un des meilleurs joueurs du monde. Ballon d’or en 2018, l’international croate a vu son influence baisser ces dernières années, mais demeure néanmoins l’un des cadres de l’effectif madrilène. Agé aujourd’hui de 35 ans, Modric est à un tournant à sa carrière. Son contrat avec le Real Madrid arrive à son terme à la fin de la saison et le milieu de terrain n’a toujours pas entamé de discussions avec sa direction pour évoquer une éventuelle prolongation. Buteur ce samedi lors du Classico face au FC Barcelone, le joueur a indiqué qu'il ne comptait pas mettre fin à sa carrière à la fin de la saison et a confirmé qu'une rencontre avec sa direction était prévue pour discuter de la suite de son aventure au Real Madrid.

« Je vais m'asseoir avec le conseil d'administration et nous trouverons une solution adaptée »