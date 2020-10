Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce de taille sur l'avenir de Donnarumma !

Publié le 25 octobre 2020 à 20h45 par D.M. mis à jour le 25 octobre 2020 à 20h50

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma serait surveillé par le PSG. Son entraîneur Stefano Pioli a évoqué l’avenir du portier italien.

Ancien entraîneur et directeur sportif du Milan AC, Leonardo continuerait de garder un œil sur Gianluigi Donnarumma. Le directeur sportif du PSG apprécierait le profil du portier italien et aimerait le recruter selon plusieurs médias étrangers. Mais le dirigeant parisien pourrait avoir le plus grand mal à boucler ce transfert puisque Donnarumma aimerait, dans l’idéal, poursuivre sa carrière au Milan AC. Sous contrat jusqu’en 2021, l’international italien a débuté des négociations avec sa direction pour prolonger son bail, mais un accord tarde à être trouvé en raison des demandes salariales élevées de son agent Mino Raiola.

« Je suis calme et je sais que l'entreprise travaille dans une certaine direction »