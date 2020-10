Mercato - PSG : Cette recrue estivale de Leonardo a réussi ses débuts !

Foot - Mercato - PSG

25 octobre 2020

Invité de dernière minute de la dernière session estivale des transferts, Rafinha Alcantara est arrivé sur la pointe des pieds à Paris. Pour autant, en deux matchs de Ligue 1, l’ancien joueur du FC Barcelone s’est rapidement adapté au PSG, et cela ne manque pas de le satisfaire grandement.

Lundi 5 octobre, 18h. À ce moment là, il était annoncé que le recrutement estival du PSG était terminé. Pour ce dernier jour de mercato, le club de la capitale avait enregistré l’arrivée de Danilo Pereira le matin sur les coups de 11h après avoir officialisé la venue en prêt de Moise Kean dans la soirée de dimanche. Cependant, un retournement de situation est intervenu et un dernier homme a fait son arrivée du côté du Parc des Princes : Rafinha Alcantara. Indésirable dans l’effectif de Ronald Koeman au FC Barcelone, le frère de Thiago Alcantara prêté au Celta de Vigo la saison dernière a été transféré au PSG gratuitement, avec simplement des bonus pouvant atteindre 3 M€ et un pourcentage à la revente estimé à 35%. Une bonne affaire réalisée par les champions en titre de Ligue 1 portant la signature de Leonardo…

Et pour cause, comme l’annonçait L'Equipe il y a quelques jours, le directeur sportif du PSG s’est grandement appuyé sur son réseau afin de boucler ce deal dans les dernières minutes de cette session estivale des transferts. L’arrivée de Rafinha à Paris a en effet été réglée juste avant la clôture du marché, tandis que l’annonce officielle de son transfert a été faite quelques minutes après minuit. Mais le dénouement de ce feuilleton dans un délai si court n’aurait pas pu se faire sans le réseau de Leonardo, et notamment Mazinho. En effet, en plus d’être le père de Rafinha, celui-ci est également un ancien international brésilien ayant remporté la Coupe du Monde 1994 aux côtés de nul autre que Leonardo ! Les deux hommes sont restés amis, et cela a bien évidemment contribué à faciliter le deal comme le soulignait le quotidien sportif français.

Toutefois, cette bonne entente entre le directeur sportif du PSG et son ancien coéquipier en sélection nationale du Brésil ne signifiait pas que Rafinha réussirait forcément ses débuts sous la tunique rouge et bleue. La balle était dans le camp de l’ancien joueur du FC Barcelone, et le moins que l’on puisse dire est qu’il a su s’en sortir. Après avoir réalisé une bonne prestation face à Nîmes pour son premier match en Ligue 1 (4-0), le milieu offensif de 27 ans, grand ami de Neymar et de Mauro Icardi, a été l’auteur d’une belle entrée ce samedi contre Dijon (4-0). Rafinha a donc bien débuté sa carrière parisienne, et à l’occasion d’un entretien accordé au site internet de l’écurie francilienne, le numéro 12 du PSG n’a pas caché qu’il était très satisfait de son adaptation express à Paris : « L'ambiance à l'intérieur du vestiaire est très bonne, avec des joueurs qui se connaissent depuis des années. Je me bien suis adapté lors de ces premiers jours qui ont été très agréables car mes nouveaux coéquipiers m'ont très bien accueilli. Tout s'est passé très vite, et je dois remercier les joueurs et l'entraîneur de m'avoir expliqué comment le club fonctionne lors de ces premières semaines ».

