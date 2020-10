Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Modric prêt à marcher sur les traces de Bale ? Sa réponse !

Publié le 22 octobre 2020 à 23h30 par Th.B.

Alors que Gareth Bale a choisi de faire son grand retour à Tottenham lors du dernier mercato, Luka Modric pourrait se retrouver sans club cet été puisque son contrat arrivera à expiration en juin prochain avec le Real Madrid. Mais hors de question d’imiter le Gallois.

De quoi sera fait l’avenir de Luka Modric ? Le Ballon d’or 2018 et maître à jouer du Real Madrid depuis 2012 à présent et son départ de Tottenham, l’international croate pourrait vivre ses derniers mois dans la capitale espagnole. En effet, son contrat prendra fin en juin prochain et aucune prolongation ne semble se dessiner en l’état actuel des choses bien qu’il ait assuré être ouvert à l’idée de signer un nouveau bail à la Casa Blanca récemment. À la recherche de temps de jeu, Gareth Bale a quitté le Real Madrid en prêt cet été pour retrouver les Spurs qui l’avaient révélé aux yeux de l’Europe. Passé par Tottenham, Luka Modric ne compterait pas suivre la voie tracée par le Gallois.

Modric évoque son avenir et écarte un retour à Tottenham !