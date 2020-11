Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le départ de Ruffier provoqué par une nouvelle polémique ?

Publié le 25 novembre 2020 à 8h30 par G.d.S.S. mis à jour le 25 novembre 2020 à 8h33

Mis de côté par Claude Puel depuis plusieurs mois, Stéphane Ruffier a de nouveau été mis à pied par l’ASSE mardi en raison d’un départ prématuré d’une séance d’entraînement. Et son contrat pourrait prochainement être rompu pour faute grave…

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’ASSE, Stéphane Ruffier (34 ans) continue de vivre comme un fantôme depuis plusieurs mois chez les Verts. Mis de côté par Claude Puel avec qui il est en conflit interne, l’emblématique gardien stéphanois a été délogé de sa place de titulaire par Jessy Moulin, et il ne figure même plus dans le groupe de l’équipe première de l’ASSE. D’ailleurs, mardi, le feuilleton Ruffier a fait l’objet d’un nouvel épisode qui pourrait cette fois-ci avoir raison de son avenir à l’ASSE…

Ruffier bientôt licencié pour faute grave ?