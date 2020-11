Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Sergio Ramos fait une nouvelle annonce !

Publié le 24 novembre 2020 à 19h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos susciterait l'intérêt du PSG. Alors que l'avenir du capitaine du Real Madrid est incertain, René Ramos, frère et agent du joueur, s'est prononcé sur le sujet.

Après qu'il a entamé sa seizième saison avec le Real Madrid, Sergio Ramos pourrait prendre le large à l'issue de cet exercice. Engagé jusqu'au 30 juin 2021 avec le club merengue, le défenseur de 34 ans pourrait partir librement à la fin de son contrat. Conscients de la situation de Sergio Ramos, Leonardo et le PSG seraient prêts à en profiter pour l'accueillir l'été prochain. Interrogé sur une possible arrivée de son compatriote espagnol dans la capitale française, Juan Bernat s'est montré emballé par cette idée. « Est-ce que j’aimerais que Sergio Ramos vienne au PSG ? (Rires) C'est vrai, c'est un leader, un très grand joueur, il l'a montré dans son parcours : un joueur incroyable, beaucoup de caractère... mais je ne peux rien dire de plus, ce ne sont que des rumeurs » , a confié l'arrière gauche du PSG lors d'un entretien accordé à l' AFP ce mardi. Mais qu'en pense Sergio Ramos lui-même ? Difficile à dire pour le moment. D'ailleurs, René Ramos, frère et agent du capitaine du Real Madrid, n'a pas dévoilé le moindre indice sur ses intentions.

«C'est quelque chose qui reste entre le club et nous»

Lors d'un entretien accordé à El Golazo de Gol , René Ramos a préféré se montrer énigmatique sur l'avenir de Sergio Ramos. « Je n'en parle pas parce que c'est quelque chose qui reste entre le club et nous. Un cadeau de Noël ? Je ne peux rien dire pour l'instant » , a confié le frère et agent de Sergio Ramos.