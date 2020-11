Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario très clair pour l’avenir de Thomas Tuchel ?

Publié le 24 novembre 2020 à 18h15 par T.M.

Ce mardi, la rencontre entre le PSG et Leipzig sera décisive pour la suite de l’aventure européenne des Parisiens, mais aussi pour l’avenir de Thomas Tuchel. Une défaite pourrait bel et bien sceller le départ de l’Allemand.

Avec 3 points après 3 matchs de Ligue des Champions, le PSG aborde la phase retour des poules avec une énorme pression. Et cela commence d’ailleurs dès ce mardi face au Leipzig. Après une défaite à l’aller (2-1), les hommes de Thomas Tuchel doivent impérativement l’emporter pour continuer de croire en une qualification pour les huitièmes de finale. A quelques heures de cette rencontre qui est considérée par beaucoup comme une finale du groupe, la pression monte donc pour le PSG, mais aussi pour Thomas Tuchel. En effet, déjà en difficulté sur le banc parisien, l’Allemand joue gros pour cette rencontre. Une contre-performance et son sort devrait être scellé.

Une qualification obligatoire !