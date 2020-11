Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une condition hallucinante serait fixée pour le recrutement de Koeman !

Publié le 25 novembre 2020 à 15h00 par A.M.

En grande difficulté financière, le FC Barcelone se serait vu notifier par La Liga l'obligation de vendre pour quatre fois plus que ce qu'il ne recrute.

Cet été, le FC Barcelone n'a pas pu mener à bien tous ses projets sur le mercato. Handicapé par d'importants soucis financiers, aggravés par la crise sanitaire, le club blaugrana s'est d'abord soucié de réaliser des économies comme en témoignent les ventes d'Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Luis Suarez qui ont permis d'alléger de façon drastique la masse salariale. Mais cela n'était pas suffisant pour réussir à recruter Memphis Depay et Eric Garcia, les deux priorités du Barça durant le mercato. Ces deux joueurs seront encore visés cet hiver, mais les problèmes économiques du FC Barcelone pourraient encore plomber les plans de Ronald Koeman.

Pour recruter, le Barça devra vendre pour quatre fois plus