Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Xavi… Le choix est vite fait pour ce candidat !

Publié le 25 novembre 2020 à 15h30 par Th.B.

Ayant tenu des mots durs envers Ronald Koeman lors de sa nomination en août dernier, Victor Font reconnaît la situation délicate dans laquelle l’entraîneur néerlandais est arrivé au FC Barcelone. Mais pour le candidat à la présidence du Barça, Xavi Hernandez sera sans aucun doute son coach.

Depuis la démission de Josep Maria Bartomeu qui a précédé celle de l’intégralité du comité de direction du FC Barcelone à la fin du mois d’octobre, le Barça est présidé par Carles Tusquets qui assure l’intérim. Jusqu’à quand ? Les élections présidentielles qui auront lieu le 24 janvier prochain. Depuis quelques semaines, les candidats à la présidence du FC Barcelone se servent des médias afin d’évoquer les grandes lignes de leurs projets respectifs afin de gagner ou de rassurer leur électorat. C’est le cas de Victor Font qui se montre le plus présent dans la presse. Les points culminants du renouveau qu’il prône sont Lionel Messi, Pep Guardiola ainsi que Xavi Hernandez. L’ancien milieu de terrain en poste à Al-Sadd viendrait prendre la suite de Ronald Koeman qui est pourtant contractuellement lié au Barça jusqu’à l’été 2022. Et même si le jugement de Victor Font semble avoir changé au fil des semaines sur Ronald Koeman, ça ne va pas l’inciter à chambouler ses plans pour l’entraîneur qu’aura le FC Barcelone s’il venait à être élu.

Victor Font donne du mérite à Ronald Koeman…

« Même s’il fait un triplé, il ne sera pas mon entraîneur si je suis président ». Voici le message lourd de sens que faisait passer Victor Font courant août, juste après la nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur. De quoi en dire long sur les intentions de Victor Font qui semble aujourd’hui être le favori à la succession de Josep Maria Bartomeu à la présidence du FC Barcelone. Néanmoins, Font a mis de l’eau dans son vin, et dresse à présent un portrait plus élogieux à la BBC du technicien néerlandais qui connaît cependant le pire début de saison du FC Barcelone depuis 1991/1992. « Nous devrions lui être reconnaissants d'avoir pris ses responsabilités dans les moments difficiles, ce qui en dit long sur lui. Nous avons bien commencé l'année et j'aime le fait qu'il donne des opportunités aux jeunes talents. J'espère que les bons résultats reviendront. Je suis convaincu que nous avons une équipe compétitive et que nous pouvons remporter des trophées cette année ». Cependant, en cas d’élection de Victor Font lors des présidentielles, le poste d’entraîneur reviendrait rapidement à Xavi Hernandez.

… mais n’a d’yeux que pour Xavi Hernandez