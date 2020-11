Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les dessous de l'énorme opération Xavi révélés !

Publié le 25 novembre 2020 à 13h00 par Th.B.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font ne lâche pas le morceau pour une nomination de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur du Barça. Et le potentiel futur homme fort du Barça s’est expliqué.

Le FC Barcelone entrera dans une nouvelle ère à compter du 24 janvier prochain, moment où un président sera élu pour remplacer Carles Tusquets qui assure en ce moment l’intérim depuis la démission de Josep Maria Bartomeu à la fin du mois d’octobre. Victor Font est le candidat le plus omniprésent dans la presse, lui qui multiplie les déclarations sur son compte Twitter et les interviews dans différents médias. En plus de la prolongation de Lionel Messi et du retour de Pep Guardiola au sein de l’institution catalane, Font en a rajouté une couche sur une nomination de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur. Une décision mûrement réfléchie.

Victor Font pense à Xavi depuis «quatre ou cinq ans»