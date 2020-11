Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l’avenir de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 26 novembre 2020 à 1h45 par T.M.

En Italie, l’avenir de Cristiano Ronaldo est au centre des rumeurs depuis plusieurs jours. Toutefois, il semble qu’un départ ne doit pas à l’ordre du jour.

Cristiano Ronaldo quittera-t-il la Juventus l’été prochain ? La rumeur a pris de l’ampleur ces derniers jours en Italie. Dans une situation financière délicate, La Vieille Dame pourrait voir d’un bon oeil le départ du Portugais et son salaire XXL. Alors qu’une arrivée au PSG a notamment été de nouveau évoquée pour le quintuple Ballon d’Or, on en serait finalement très loin. En effet, dernièrement, la tendance évoquée de l’autre côté des Alpes était plus à voir Cristiano Ronaldo rester à la Juventus et même possiblement prolonger, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en 2022. Un scénario qui tend à se confirmer.

« Il est heureux à la Juventus »