Mercato - Barcelone : Le Barça va devoir faire un gros choix pour Dembélé !

Publié le 26 novembre 2020 à 1h00 par T.M.

Finalement resté au FC Barcelone, Ousmane Dembélé reste toutefois au centre des rumeurs. Et en Catalogne, il va falloir prendre une grande décision pour le Français. Explications.

Recruté à prix d’or en 2017 pour faire oublier Neymar, Ousmane Dembélé n’a jamais répondu aux grandes attentes au FC Barcelone. En effet, depuis 3 ans, le champion du monde n’a pas pu montrer toute l’étendue de son talent étant diminué par de nombreuses blessure. Une aventure émaillée également par de nombreuses polémiques qui ont régulièrement remis en question l’avenir de Dembélé au Barça. Cet été, le départ semblait même proche pour l’ancien de Dortmund. Annoncé proche de Manchester United, Ousmane Dembélé a finalement refusé de partir et figure donc toujours dans l’effectif de Ronald Koeman. Rejouant à nouveau, l’international français livre de belles prestations, mais un dilemme pourrait bien se présenter à la direction blaugrana dans les prochaines semaines.

Prolonger ou vendre ?