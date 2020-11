Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une solution trouvée pour le «Messi japonais» ?

Publié le 26 novembre 2020 à 7h00 par La rédaction

Prêté par le Real Madrid à Villarreal, Takefusa Kubo peine à trouver du temps de jeu. Alors que le Japonais aurait fait part de son souhait d’interrompre le prêt pour trouver du temps de jeu ailleurs, le Betis Séville serait disposé à l’accueillir.

Les pépites prêtées du Real Madrid semblent bien en difficulté cette saison. Tout comme Reinier Jesus, à la peine sous les couleurs de Dortmund, Takefusa Kubo ne fait pas partie des indéboulonnables de Villarreal. Et bien qu’Unai Emery ait réaffirmé qu’il comptait bel et bien sur le Japonais, la possibilité d’une fin prématurée de son prêt germe déjà dans les têtes pensantes de la Casa Blanca . Le joueur lui-même serait agacé de sa situation et songerait lui aussi à aller chercher du temps de jeu ailleurs. Mais pour cela, les deux clubs devront déjà se mettre d'accord.

Le Betis à l’affût