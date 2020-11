Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar n’est clairement plus désiré à Barcelone !

Publié le 26 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

A l’approche des élections présidentielles au FC Barcelone, la presse catalane a dernièrement relancé le feuilleton Neymar. Toutefois, le retour du joueur du PSG est très loin de faire l’unanimité.

Le FC Barcelone s’apprête à entamer un nouveau chapitre de son histoire. Josep Maria Bartomeu ayant remis sa démission, un nouveau président sera élu en janvier prochain. Alors que ces élections sont très attendues en Catalogne, chaque candidat dévoile en attendant son programme. Et le dossier Neymar revient régulièrement au centre des débats. Dernièrement, la presse espagnole expliquait que certains prétendants à ce poste de président du Barça avaient déjà contacté le joueur du PSG pour évoquer un possible retour. Le retour du feuilleton Neymar en Catalogne ? Pas forcément.

« Sa performance n'est pas au niveau requis »