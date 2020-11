Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un boulevard pour ce grand nom !

Publié le 25 novembre 2020 à 12h45 par Th.B.

Alors qu’un échange de joueurs dans lequel Christian Eriksen et Granit Xhaka semblait être dans les tuyaux, Arsenal n’aurait pas l’intention de recruter l’ancien milieu de Tottenham. De quoi permettre au PSG de garder espoir pour le joueur de l’Inter.

C’est l’un des dossiers chauds du moment. En grande difficulté à l’Inter où Antonio Conte ne compterait plus sur lui, Christian Eriksen disposerait d’un bon de sortie pour le mercato hivernal. De quoi donner des idées au PSG pour un joueur dont Leonardo aurait coché le nom à la toute fin du mercato estival. Néanmoins, la situation du Danois semble avoir alerté un bon nombre de clubs, à l’image du Borussia Dortmund, du Real Madrid ou encore d’Arsenal. D’ailleurs, une grosse opération via un échange entre Granit Xhaka et Eriksen pourrait avoir lieu selon différentes sources italiennes. Mais un recrutement de l’ancien joueur de Tottenham ne serait pas dans les plans d’Arsenal.

Arsenal pas intéressé par Eriksen