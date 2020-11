Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix serait fixé pour Christian Eriksen !

Publié le 25 novembre 2020 à 22h15 par La rédaction

Plus que jamais sur le départ de l’Inter Milan, Christian Eriksen intéresserait plusieurs écuries européennes. Outre le PSG, Arsenal pourrait se pencher sur le dossier du Danois, qui serait disponible à un tarif très avantageux.

Quel club aura l’opportunité de relancer Christian Eriksen ? Le meneur de jeu de 28 ans, débarqué en janvier dernier à l’Inter Milan, peine définitivement à entrer dans les plans d’Antonio Conte. Le Danois n’a jamais saisi les occasions de faire ses preuves qui lui ont été accordées, et les dirigeants nerazzurri seraient désormais décidés à le voir partir au prochain mercato. Leonardo et le PSG surveilleraient de près l’évolution du dossier, mais il faudra pour cela composer avec la concurrence d’autres cadors, comme le Borussia Dortmund, le Real Madrid, ou encore Arsenal.

Eriksen bradé ?