Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande menace identifiée dans le dossier Eriksen ?

26 novembre 2020

Sur les rangs pour recruter Christian Eriksen, le PSG doit toutefois faire avec la concurrence et notamment celle d'Arsenal visiblement.

En grande difficulté à l'Inter, Christian Eriksen serait de plus en plus proche d'un départ. Toujours en quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo serait prêt à sauter sur l'occasion lors du mercato hivernal. Alors que Christian Eriksen aurait été proposé à Arsenal, Mikel Arteta n'aurait pas donné suite dans un premier temps selon les dernières indiscrétions du Daily Star . Toutefois, il aurait finalement changé d'avis et pourrait désormais représenter un danger pour le PSG.

Christian Eriksen prêt à répondre à l'appel d'Arsenal ?