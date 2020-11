Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne serait pas au bout de ses peines pour Upamecano !

Publié le 25 novembre 2020 à 23h15 par A.D.

Le Bayern devrait jouer un très mauvais tour au PSG pour Dayot Upamecano. Le club bavarois serait bien décidé à se jeter sur le défenseur du RB Leipzig pour remplacer Niklas Süle, en délicatesse sur le plan physique.

Très performant sous les couleurs du RB Leipzig, Dayot Upamecano aurait séduit Leonardo. Alors que Thiago Silva n'a pas encore été remplacé, le directeur sportif du PSG songerait à recruter le jeune défenseur français (22 ans). Toutefois, le club parisien serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, Manchester United et le Bayern, entre autres, seraient également sur les traces de Dayot Upamecano. D'ailleurs le club bavarois serait dans une position idéale pour rafler la mise. Comme l'a indiqué dernièrement Eurosport UK , le Bayern pourrait profiter de son aura en Bundesliga pour obtenir gain de cause.

Le Bayern n'en démordrait pas pour Upamecano