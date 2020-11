Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce club de Liga pourrait faire les affaires de Koeman !

Publié le 22 novembre 2020 à 7h30 par La rédaction

Le FC Barcelone chercherait à prêter Riqui Puig et Carles Aleña, promis à peu de temps de jeu sous les ordres de Ronald Koeman. Le Betis Séville serait disposé à accueillir l’une des deux pépites.

Arrivé en août sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman a immédiatement établi les contours de son effectif. L’entraîneur néerlandais s’est lancé dès sa prise de fonction dans un grand ménage, dont certains cadres ont fait les frais. Et de nombreux départs sont encore attendus pour le mercato d’hiver. Outre Martin Braithwaite et Junior Firpo, priés de faire leurs valises, d’autres joueurs privés de temps de jeu pourraient tout de même avoir un avenir en Catalogne. C’est le cas de Riqui Puig et de Carles Aleña, que le club souhaite seulement prêter jusqu’à la fin de la saison. Et les prétendants sont nombreux pour les produits de La Masia.

Le Bétis Séville intéressé par les deux joueurs