Mercato : Real Madrid, Juventus, Arsenal... L'Europe et le PSG n'ont pas oublié Aouar !

Publié le 28 novembre 2020 à 20h30 par A.C. mis à jour le 28 novembre 2020 à 20h36

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2023, Houssem Aouar attise une nouvelle fois l’intérêt des plus grands clubs européens.

Sans Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais semblait destiné à vendre ses plus grands joueurs. Cela a été le cas pour Houssem Aouar. Placé sur la liste des transferts par l’OL, comme l’a récemment révélé L’Équipe , le milieu de terrain possédait un grand nombre de courtisans. Nous vous avons dévoilé en exclusivité l’intérêt du Paris Saint-Germain en janvier dernier, avec Leonardo séduit par le profil d’Aouar. Mais la tâche était loin d’être simple pour le PSG ! Sur le10sport.com nous vous avons en effet parlé du fort intérêt de la Juventus et d’Arsenal, qui ont d’ailleurs tenté le coup jusqu’au bout. La presse italienne a en effet expliqué que la Juve était à deux doigts de rafler la mise, mais la formule proposée n’aurait pas satisfait l’OL et Andrea Pirlo aurait donc préféré se tourner vers Federico Chiesa.

Le PSG prêt à retenter sa chance ?

Le mercato a fermé ses portes et Houssem Aouar est finalement resté à l’Olympique Lyonnais, où il a d’ailleurs entamé sa cinquième saison professionnelle. Ce samedi, Tuttosport nous apprend toutefois que l'avenir d’Aouar pourrait une nouvelle fois faire parler au cours des prochains mois ! Le quotidien explique en effet que la récente suspension infligée par l’Olympique Lyonnais à son joueur devrait rouvrir les débats autour d’un départ. D’ailleurs, le Paris Saint-Germain n’aurait pas tardé à être alerté par cette situation, toujours selon Tuttosport , qui exclut toutefois d’ores et déjà un départ en hiver pour Aouar.

Après la Juve et Arsenal, le Real Madrid entre en jeu !