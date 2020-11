Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se bouscule en coulisses pour cet indésirable !

Publié le 28 novembre 2020 à 17h00 par H.G.

Alors qu’il souhaiterait quitter le Real Madrid dès cet hiver, Isco verrait trois clubs être intéressés par la perspective de l’accueillir dans leurs rangs.

L’aventure d’Isco au Real Madrid pourrait toucher à sa fin en janvier prochain. Arrivé en 2013 en provenance du Málaga CF, l’international espagnol a peu à peu perdu sa place dans l’effectif du club de la capitale en raison de ses performances décevantes. Désormais, le milieu offensif de 28 ans est en manque de temps de jeu chez les Merengue , et cela le frustrerait au point d’avoir demandé à s’en aller dès cet hiver à en croire les dernières informations parues dans la presse espagnole. Et le moins que l’on puisse dire est que les performances décevantes réalisées par Isco n’auraient en rien impacté sa cote sur le marché des transferts. En effet, pas moins de trois clubs seraient disposés à recruter le numéro 22 du Real Madrid cet hiver à en croire les derniers échos provenus d’Espagne.

Le Séville FC voudrait recruter Isco, mais la Juventus et Everton seraient en pole