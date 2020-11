Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid se prépare à un échec pour Mbappé !

Publié le 28 novembre 2020 à 8h45 par H.G. mis à jour le 28 novembre 2020 à 8h48

Alors que le PSG souhaiterait prolonger Kylian Mbappé pour ne pas le voir filer au Real Madrid, le club de la capitale espagnole serait conscient qu’il commence à perdre du terrain pour l’attaquant français et s’activerait sur une autre piste en parallèle pour renforcer son attaque.

À près d’un an et demi de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est à la croisée des chemins au PSG. Et pour cause, l’attaquant arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco a le choix : soit prolonger son bail qui court jusqu’au 30 juin, soit partir. Dans ce second cas, le club parisien pourrait n’avoir d’autres choix que de s’en séparer l’été prochain, sous peine de le voir partir libre l’été suivant. Cependant, le PSG souhaite absolument éviter qu’un départ de l’attaquant de 21 ans se produise. Ainsi, alors que le Real Madrid serait vivement intéressé par la perspective de l’accueillir, le Paris Saint-Germain fait son possible pour convaincre Kylian Mbappé de renouveler son contrat dans la Ville Lumière, même si aucune offre concrète ne lui a été transmise pour l’heure comme nous vous l’avons révélé.

Erling Braut Haaland au Real Madrid pour oublier Kylian Mbappé ?