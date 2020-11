Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Croyez-vous à un retour de Neymar au Barça ?

Publié le 28 novembre 2020 à 20h01 par A.C. mis à jour le 28 novembre 2020 à 22h02

Le feuilleton Neymar a repris de plus belle. Selon vous, la star du Paris Saint-Germain peut-elle vraiment retrouver son ancien club du FC Barcelone ? C’est notre sondage du jour !

C’est reparti de plus belle. On pensait le feuilleton Neymar bel et bien fini après le fiasco du mercato estival 2019, mais c’était sans compter sur l’élection à la présidence du FC Barcelone. Plusieurs candidats ont en effet pris la star du Paris Saint-Germain comme une promesse électorale. C’est le cas d’Emili Rousaud, ou encore de Jordi Farré. Pourtant, si Sport assure que pour le premier il n’y aurait strictement rien avec la star du PSG, les choses seraient différentes pour le second. Farré aurait en effet déjà noué des contacts avec Neymar et son entourage, afin de préparer son départ du PSG. En attendant, nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Brésilien n’a pas encore livré de réponse claire au PSG, concernant une prolongation.

Le retour du feuilleton Neymar

Un retour de Neymar au FC Barcelone, que ce soit à la fin de son contrat ou dès le prochain mercato estival, pourrait être symbole de renaissance pour le Barça... mais également une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain ! En effet, avec le départ programmé de Neymar, le club parisien pourrait exclusivement se concentre sur Kylian Mbappé, dont le contrat se termine également en 2022. D’un autre côté, la Barça y gagnerait-il vraiment, à rapatrier l’ancienne gloire du club ? Car Antoine Griezmann est toujours là, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait et, surtout, plusieurs jeunes pousses arrivent à maturité au Barça, comme Pedri.



Alors, croyez-vous à un retour de Neymar au Barça ?