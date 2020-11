Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pourquoi le dossier Haaland va devenir incontournable

Publié le 27 novembre 2020 à 22h30 par Th.B.

Outre le Real Madrid, les plus grands clubs européens auraient fait irruption dans le dossier Erling Braut Haaland. Le FC Barcelone et la Juventus auraient d’ailleurs également des vues sur le jeune buteur du Borussia Dortmund.

Alors que le transfert d'Erling Braut Haaland ne devait pas avoir lieu avant l’été 2022 en raison de sa clause libératoire qui sera fixée à 75M€ dans son contrat au Borussia Dortmund à ce moment-là, une bataille royale devrait se dérouler à la fin de la saison. En plus du PSG, du Real Madrid, de Manchester City et de Liverpool, deux autres cadors européens seraient susceptibles de jouer leur carte respective : le FC Barcelone et la Juventus !

Le Barça et la Juventus apporteraient leur grain de sel