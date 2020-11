Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman a tranché pour l’avenir de cet indésirable !

Publié le 27 novembre 2020 à 22h00 par H.G.

Alors qu’il ne bénéficie que de peu de temps de jeu au FC Barcelone depuis son arrivée, Junior Firpo ne devrait plus faire long feu au sein du club catalan.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2019 en provenance du Real Betis, Junior Firpo n’a jamais réussi à se faire une place au Barça. Barré par la concurrence de l’indéboulonnable Jordi Alba, l’Hispano-dominicain a toujours été cantonné à un rôle de doublure, aussi bien sous les ordres d’Ernesto Valverde que de Quique Setién et maintenant ceux de Ronald Koeman. Le technicien néerlandais ne compte pas sur lui, et ce en dépit de sa titularisation ce mercredi en Ligue des Champions contre le Dynamo Kiev (4-0) dans un match au cours duquel le coach du Barça a fait tourner son effectif. Et plus encore encore, à en croire les dernières indiscrétions parues dans la presse espagnole, Junior Firpo vivrait actuellement ses dernières semaines en tant que joueur du FC Barcelone.

Le FC Barcelone voudrait se séparer de Junior Firpo dès cet hiver !