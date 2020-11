Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette analyse très claire sur le dossier Messi…

Publié le 27 novembre 2020 à 23h00 par La rédaction

De nouvelles informations en Espagne tendent à confirmer ce que le10sport.com avait analysé autour de l’avenir de Lionel Messi. Explication.

Selon certaines informations sorties en Espagne, Lionel Messi n’aurait eu aucun contact concret l’été dernier, et son père et conseiller Jorge Messi n’aurait reçu aucune approche officielle, que ce soit de la part de Manchester City, du PSG et de l’Inter Milan. Que faut-il en penser ?

Quel marché pour Messi ?

Si aucune approche officielle n’a été lancée, ce n’est pas pour autant qu’aucun contact officieux n’a été ouvert entre les différentes parties. Mais Barcelone n’ayant pas ouvert la porte, les clubs potentiellement intéressés n’ont pas voulu sortir du bois avec une offre. Mais au-delà de cette évidence, un tel élément factuel tend à confirmer ce que le10sport.Com avait analysé il y a plusieurs mois, à savoir que compte tenu de son âge et de son coût pharaonique, Messi n’aurait pas un marché important. La preuve en est qu’aucun des clubs intéressés l’été dernier n’a marqué une envie suffisante de le recruter pour tenter une offensive afin de forcer la main à Barcelone, pourtant en grande difficulté financière et donc très fragilisé, a fortiori avec la volonté déclarée du joueur de partir alors qu’il n’avait plus qu’un an de contrat. Si vraiment un club avait voulu Messi, il aurait forcément joué cette carte. Mais cela n’a pas été le cas…